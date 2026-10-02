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Чикмарёва/Янченков вторые после КП на турнире в Грузии, Мишина/Галлямов — третьи

Чикмарёва/Янченков вторые после КП на турнире в Грузии, Мишина/Галлямов — третьи
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Серебряные призёры Олимпиады-2026 грузинская пара Анастасия Метёлкина/Лука Берулава лидируют после проката короткой программы на турнире категории «челленджер» Trialeti Trophy, который проходит в Батуми, Грузия. Их выступление судьи оценили в 80,01 балла. Вторыми идут российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с оценкой 74,00 балла. Тройку лидеров замыкает пара бронзовых призёров Олимпиады-2022 Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Их выступление судьи оценили в 73,48 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Короткая программа
02 октября 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено

Фигурное катание. Trialeti Trophy, Батуми. Парное катание. Короткая программа:

  1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 80,01 балла.
  2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) — 74,00.
  3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 73,48.
  4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) — 68,23.

Российские фигуристы в Батуми выступают в нейтральном статусе.

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