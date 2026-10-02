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Пара Мишина/Галлямов впервые с февраля 2022 года приняла участие в международном старте

Пара Мишина/Галлямов впервые с февраля 2022 года приняла участие в международном старте
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Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр – 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов впервые за 4,5 года приняли участие в международных соревнованиях. Фигуристы выступили с короткой программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, набрав 73,48 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Короткая программа
02 октября 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено

В последний раз Мишина и Галлямов принимали участие в международном старте в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине. Тогда за свою короткую программу фигуристы получили 82,76 балла и стали бронзовыми призёрами парного турнира Олимпиады.

Соревнования в Батуми проходят с 1 по 3 октября. Российские фигуристы принимают участие в старте в нейтральном статусе.

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