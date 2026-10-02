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«Будто в первый раз приехали на международный старт». Мишина/Галлямов — о турнире в Батуми

«Будто в первый раз приехали на международный старт». Мишина/Галлямов — о турнире в Батуми
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Пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов после выступления с короткой программой на Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, поделились своими впечатлениями от турнира.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Короткая программа
02 октября 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено

Галлямов: Если считать глобально, то получилось всё. Есть парочка мелких недочётов, но это спорт, это соревнования. При психологической нагрузке всё равно это допускается, и это нормально. Наверное, не было проката, при котором нет вопросов к себе. Если технически хорошо откатали, всё равно знаем, что можно улучшить.

Мишина: Слово «страшно» не подходит, но волнительно очень. Это отличается от соревнований, в которых мы участвовали последние несколько лет. Будто в первый раз на международные соревнования приехали. Так много времени прошло, конечно, волнительно.

Мишина: В этом году достаточно сложно сравнивать баллы, потому что поменялись правила. Разные оценки с предыдущим сезоном. Смотрим баллы на всех соревнованиях и будем стараться набирать больше.

Галлямов: Да, на сегодня собой довольны. Считаю, что мы справились с психологической и физической нагрузкой. Будем готовиться к завтрашнему дню, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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