Берулава объяснил причины их с Метёлкиной перехода в штаб Тутберидзе

Грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в паре с Анастасией Метёлкиной, объяснил причины перехода в штаб Этери Тутберидзе.

«В первую очередь, я хочу поблагодарить бога за то, что он преподносит в жизни с самого детства самых правильных людей для меня. Это начинается с тренера одиночного катания, потом в парном. Каждый тренер, который у меня был, научил просто колоссальным вещам. Спасибо богу, что у меня есть такие люди.

Да, в этом сезоне мы приняли решение перейти в штаб Этери Георгиевны Тутберидзе, потому что, во‑первых, у нас семьи там (в Москве) находятся. Понятно, что большая часть семьи у меня в Тбилиси, кто‑то в Грузии.

Но нам там будет легче тренироваться, там самая лучшая база, специалисты. Огромная команда, самая лучшая. Хочу сказать спасибо за то, что я здесь, и Павлу Сергеевичу Слюсаренко, и Егору Закроеву, и Черкасову — людям, которые меня с детства обучали и довели до такого результата. Поэтому я им всем очень благодарен.

И тренеру Станиславу Александровичу Морозову — он мой первый тренер в парном катании. Когда я пришёл в пары, я катался у него. Я рад к нему вернуться, — передаёт слова Берулавы корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.