Фото: реакция Мишиной/Галлямова на оценки за короткую программу на «челленджере» в Батуми

Пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов представила короткую программу на турнире категории «Челленджер» Trialeti Trophy, который проходит в Батуми, Грузия. В прокате российские фигуристы чисто исполнили параллельный сальхов, тройную подкрутку и выброс-флип. Они также выполнили тодес и парное вращение на четвёртый уровень. Судьи оценили выступление спортсменов в 73,48 балла.

Реакция Мишиной и Галлямова на оценки:

Фото: Кадр из странсляции/OKKO

Последним международным турниром для пары были Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Там Анастасия Мишина и Александр Галлямов завоевали бронзовые медали, получив по сумме короткой и произвольной программ 237,71 балла.

Соревнования в прямом эфире показывает Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира.