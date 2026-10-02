15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Начало положено!» Галлямов поблагодарил болельщиков после КП на Trialeti Trophy в Батуми

«Начало положено!» Галлямов поблагодарил болельщиков после КП на Trialeti Trophy в Батуми
Комментарии

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поблагодарил болельщиков после выступления в короткой программе на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За свой прокат спортсмены набрали 73,48 балла и занимают промежуточное третье место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Короткая программа
02 октября 2026, пятница. 14:00 МСК
Окончено

«Начало положено! Спасибо, кто поддерживал на трибунах. Я видел ваши плакаты, и на душе было очень тепло на столь холодном катке», – написал Галлямов в своём телеграм-канале.

В последний раз Мишина и Галлямов принимали участие в международном старте в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине. Тогда за свою короткую программу фигуристы получили 82,76 балла и стали бронзовыми призёрами парного турнира Олимпиады.

Соревнования в Батуми проходят с 1 по 3 октября. Российские фигуристы принимают участие в старте в нейтральном статусе.

Материалы по теме