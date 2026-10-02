«Начало положено!» Галлямов поблагодарил болельщиков после КП на Trialeti Trophy в Батуми

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поблагодарил болельщиков после выступления в короткой программе на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За свой прокат спортсмены набрали 73,48 балла и занимают промежуточное третье место.

«Начало положено! Спасибо, кто поддерживал на трибунах. Я видел ваши плакаты, и на душе было очень тепло на столь холодном катке», – написал Галлямов в своём телеграм-канале.

В последний раз Мишина и Галлямов принимали участие в международном старте в феврале 2022 года на Олимпийских играх в Пекине. Тогда за свою короткую программу фигуристы получили 82,76 балла и стали бронзовыми призёрами парного турнира Олимпиады.

Соревнования в Батуми проходят с 1 по 3 октября. Российские фигуристы принимают участие в старте в нейтральном статусе.