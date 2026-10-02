В CAS сообщили, что не знают, когда Валиева получила решение ISU о нейтральном статусе

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщил, что не знает, когда российская фигуристка Камила Валиева получила от Международного союза конькобежцев (ISU) решение об отзыве нейтрального статуса.

«Мы можем подтвердить, что в CAS не поступала апелляция от Камилы Валиевой по делу, о котором вы говорите. Срок подачи апелляции составляет 21 день с момента получения оспариваемого решения», — приводит слова пресс-службы организации «РИА Новости Спорт».

Также в пресс-службе рассказали, что не знают, когда истекает срок подачи апелляции Валиевой.

«Мы не знаем, когда спортсмен узнал о решении», – отметила пресс-служба CAS.

Напомним, Валиева в августе 2026 года получила нейтральный статус для участия в международных стартах, но позднее он был отозван. В сентябре фигуристка попыталась оспорить решение о лишении статуса, однако ISU отклонил апелляцию. Ранее CAS получил апелляции от российских фигуристов Марка Кондратюка, Александры Степановой и Ивана Букина.