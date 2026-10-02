«Проиграли сами». Вайцеховская — о КП Мишиной и Галлямова на турнире Trialeti Trophy

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

По итогам короткой программы пара занимает промежуточное третье место. Лидирует грузинский дуэт Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Вторыми идут россияне Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков.

«Среди многочисленных теорий заговора, витающих вокруг батумского «челленджера», прочитала такую: мол, грузинское лобби так сильно стремилось обезопасить свою пару от Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, что экс-чемпионов мира «засунули» аж на третье место в короткой программе.

Мне очень бы не хотелось, чтобы Настя и Саша в это поверили. Отрыв грузинской пары от двух российских пусть останется на совести судей. Но короткую программу Мишина и Галлямов проиграли сами. Осторожностью, старыми программами, отсутствием свежести катания, что особенно бросалось в глаза на фоне Кати Чикмарёвой и Матвея Янченкова.