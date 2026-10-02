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Пасечник/Чиризано стали серебряными призёрами Trialeti Trophy, Дэвис/Смолкин — победители

Пасечник/Чиризано стали серебряными призёрами Trialeti Trophy, Дэвис/Смолкин — победители
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Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, завоевали серебряные медали турнира Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Они получили от судей за два проката 178,53 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Танцы на льду. Произвольный танец
02 октября 2026, пятница. 15:15 МСК
Окончено

Победителем соревнований стал грузинский дуэт Дианы Дэвис и Глеба Смолкина — фигуристы набрали 208,67 балла. Тройку лидеров замкнули представители Венгрии Мария Игнатьева и Даниил Семко с результатом 165,72.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) — 208,67 балла.

2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) — 178,63.

3. Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия) — 165,72.

4. Екатерина Андреева/Дмитрий Блинов (Беларусь) — 165,65.

5. Зои Ларсон/Андрей Капран (Украина) — 163,38.

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