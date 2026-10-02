Дуэт Пасечник/Чиризано прошёл технический отбор на чемпионат мира

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано выполнили технический минимум для отбора на чемпионат мира — 2026.

Ранее спортсмены стали вторыми на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

В сумме за две программы пара набрала 98,98 балла по технике, преодолев необходимый порог в 98 баллов.

Пасечник и Чиризано являются бронзовыми призёрами чемпионата России по фигурному катанию — 2026. Дуэт тренируется под руководством Анжелики Крыловой. Ранее технический отбор на чемпионат мира прошли российские фигуристы Василиса Кагановская и Максим Некрасов.