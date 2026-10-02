«Ну просто очень хорошо!» Вайцеховская — о выступлении Пасечник/Чиризано в Грузии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о выступлении российских танцоров на льду Елизаветы Пасечник и Дарио Чиризано на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Дуэт занял второе место, набрав 178,53 балла.

«Классная программа, если коротко, это программа, которая очень быстро заканчивается. Дарио Чиризано и Лиза Пасечник наиболее сильно привлекают меня именно этим. Их танцы никогда не надоедают, нынешние не исключение, и очень интересно наблюдать, как в одном достаточно непродолжительном по времени прокате идёт непрерывная смена настроений внутри программы. Там и взаимная любовь, и безответная, и бушующие страсти, и ревность, и отчаяние от страха потери — такие 50 оттенков очень яркой жизни, проживаемой фигуристами в несколько минут на льду.

В сочетании с классным исполнением впечатление возрастает в разы. Ну просто очень хорошо!» – написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.