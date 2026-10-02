Шичина и Дрозд считают, что их дебют на международной арене удался

Российские фигуристы Елизавета Шичина и Павел Дрозд, выступающие в танцах на льду и занявшие шестое место на турнире Trialeti Trophy в Батуми, оценили свой общий дебют на международной арене.

Шичина: Вихрь эмоций, пока очень много адреналина и усталости, сейчас ноги очень забились именно в стопах, хочется конёчки снять. Приятные ощущения, и я получила удовольствие от этого проката.

Дрозд: Плюс ко всему — последний стартовый номер в разминке — достаточно непростая задача. Ты выходишь, разогреваешься, потом — снова полчаса перерыв, и ты немножко выходишь будто заново.

И психологически отчасти нужно правильно себя подготовить, и нам был в том числе интересен этот опыт. Здесь себя настроить, чтобы выдать максимум и в произвольной программе. Я соглашусь с Лизой, что сегодня получили удовольствие. Сегодня даже было спокойнее, если учитывать ещё нюансы вчерашнего прилёта на разминку.

Шичина: Сегодня мы гораздо раньше приехали, учли все свои ошибки вчерашние.

Дрозд: Но, как назло, ни одной пробки не было, но зато лучше быть заранее. Очень хочется посмотреть прокаты. Мы сейчас учтём все нюансы, которые нужно ещё доработать. Только самый первый наш старт сезона, и я надеюсь, что очень скоро сможем выйти ещё на международную аренду