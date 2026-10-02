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Российские танцоры высказались после неудачного дебюта на международной арене

Российские танцоры высказались после неудачного дебюта на международной арене
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Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали своё выступление на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Дуэт занял 13-е место, допустив несколько ошибок в ритм-танце.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Танцы на льду. Произвольный танец
02 октября 2026, пятница. 15:15 МСК
Окончено

Махноносов: Собирались на прокат как всегда, забыли про вчерашний день. Ладно, не буду темнить, сегодня с утра по самым скромным прикидкам недосчитался минимум десятка баллов. Всё равно очень обидно.

Рыбакова: Мы немного расстроились вчера. Но просто приехали, сходили на ужин и легли спать. Сейчас всё хорошо, сделали укол, всё нормально.

Махноносов: Выводы после этого турнира нам ещё предстоит сделать.

Рыбакова: Если сейчас, то, наверное, быть более собранными в момент самого выступления.

Рыбакова: Наверное, больше контролировали свои движения и более осознанно, сосредоточенно выступали, — передаёт слова фигуристов корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

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