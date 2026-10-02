«Значит, ФФККР решила так». Ягудин — о замене Мозалёва на Ветлугина на грузинский турнир

Олимпийский чемпион (2002) по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил решение Федерации фигурного катания на коньках России заменить Андрея Мозалёва Матвеем Ветлугиным на турнире Trialeti Trophy в Грузии.

«Берём то время, когда мы участвовали в контрольных прокатах, когда чемпионка Европы и мира Мария Бутырская подъехала ко мне в Новогорске, и она говорит: «Лёш, можно вопрос?» Я говорю: «Что такое?» Она продолжает: «А ты на сколько частей будешь делить короткую программу?» Я говорю: «Маш, ты прикалываешься? Я постараюсь целиком». То есть из этого формата мы перешли туда, что сначала это стало публичным мероприятием, но можно катать не со всеми элементами, не в костюмах, а потом уже переросло в полноценный смотр фигуристов, которые начинают сезон.

Наверное, президент ФФККР и все, кто находится там, имеют полное право… Тем более сейчас, когда открылись международные турниры. У нас нет возможности: «А давай ты, а давай ты». Мы хотим выстреливать и всегда попадать на первое место. Значит, ФФККР решила так. И мне всегда симпатична была идея того, как отбирались те или иные фигуристы в нашей стране по ходу сезона. И порой на чемпионат мира отправлялись не те, кто принимал участие в чемпионате Европы. Поэтому абсолютно нормально», — передаёт слова Алексея Ягудина корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.