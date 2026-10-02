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«Значит, ФФККР решила так». Ягудин — о замене Мозалёва на Ветлугина на грузинский турнир

«Значит, ФФККР решила так». Ягудин — о замене Мозалёва на Ветлугина на грузинский турнир
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Олимпийский чемпион (2002) по фигурному катанию Алексей Ягудин оценил решение Федерации фигурного катания на коньках России заменить Андрея Мозалёва Матвеем Ветлугиным на турнире Trialeti Trophy в Грузии.

«Берём то время, когда мы участвовали в контрольных прокатах, когда чемпионка Европы и мира Мария Бутырская подъехала ко мне в Новогорске, и она говорит: «Лёш, можно вопрос?» Я говорю: «Что такое?» Она продолжает: «А ты на сколько частей будешь делить короткую программу?» Я говорю: «Маш, ты прикалываешься? Я постараюсь целиком». То есть из этого формата мы перешли туда, что сначала это стало публичным мероприятием, но можно катать не со всеми элементами, не в костюмах, а потом уже переросло в полноценный смотр фигуристов, которые начинают сезон.

Наверное, президент ФФККР и все, кто находится там, имеют полное право… Тем более сейчас, когда открылись международные турниры. У нас нет возможности: «А давай ты, а давай ты». Мы хотим выстреливать и всегда попадать на первое место. Значит, ФФККР решила так. И мне всегда симпатична была идея того, как отбирались те или иные фигуристы в нашей стране по ходу сезона. И порой на чемпионат мира отправлялись не те, кто принимал участие в чемпионате Европы. Поэтому абсолютно нормально», — передаёт слова Алексея Ягудина корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

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