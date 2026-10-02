«Ребята, всё получилось!» Пасечник/Чиризано — после серебра на турнире в Батуми

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, завоевали серебряные медали турнира Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Они получили от судей за два проката 178,53 балла. Чиризано после церемонии награждения опубликовал в своём телеграм-канале видеосообщение, в котором показал полученную медаль и поблагодарил с партнёршей болельщиков за поддержку.

«Ребята, всё получилось! Всем спасибо большое за поддержку. Мы вас очень сильно любим», – сказали Пасечник и Чиризано в видео.

Победителями соревнований стали грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин с результатом 208,67 балла.