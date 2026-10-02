15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Ребята, всё получилось!» Пасечник/Чиризано — после серебра на турнире в Батуми

«Ребята, всё получилось!» Пасечник/Чиризано — после серебра на турнире в Батуми
Комментарии

Российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, выступающие в танцах на льду, завоевали серебряные медали турнира Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Они получили от судей за два проката 178,53 балла. Чиризано после церемонии награждения опубликовал в своём телеграм-канале видеосообщение, в котором показал полученную медаль и поблагодарил с партнёршей болельщиков за поддержку.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Танцы на льду. Произвольный танец
02 октября 2026, пятница. 15:15 МСК
Окончено

«Ребята, всё получилось! Всем спасибо большое за поддержку. Мы вас очень сильно любим», – сказали Пасечник и Чиризано в видео.

Победителями соревнований стали грузинские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин с результатом 208,67 балла.

Материалы по теме