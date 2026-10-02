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Савосин, Самсонов и ещё 10 российских фигуристов получили нейтральный статус ISU

Савосин, Самсонов и ещё 10 российских фигуристов получили нейтральный статус ISU
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Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус нескольким российским фигуристам. Среди них — Роман Савосин и Даниил Самсонов.

Нейтральный статус получили:

  • Роман Савосин;
  • Лидия Плескачева;
  • Алиса Мильто;
  • Диана Мильто;
  • Артемий Маринин;
  • Вероника Яметова;
  • Валерия Лукашова;
  • Даниил Самсонов;
  • Николай Колесников;
  • Ильяс Халиуллин;
  • Илья Мальков;
  • Александр Мельников.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до соревнований российских фигуристов в нейтральном статусе. С 1 по 3 октября в Батуми, Грузия, проходит турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. Танцоры на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано выиграли серебро, набрав 178,53 балла. В эти минуты разыгрываются медали в соревнованиях среди мужчин. На лёд с произвольной программой выйдут Николай Угожаев и Матвей Ветлугин.

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