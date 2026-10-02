Савосин, Самсонов и ещё 10 российских фигуристов получили нейтральный статус ISU
Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус нескольким российским фигуристам. Среди них — Роман Савосин и Даниил Самсонов.
Нейтральный статус получили:
- Роман Савосин;
- Лидия Плескачева;
- Алиса Мильто;
- Диана Мильто;
- Артемий Маринин;
- Вероника Яметова;
- Валерия Лукашова;
- Даниил Самсонов;
- Николай Колесников;
- Ильяс Халиуллин;
- Илья Мальков;
- Александр Мельников.
Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до соревнований российских фигуристов в нейтральном статусе. С 1 по 3 октября в Батуми, Грузия, проходит турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. Танцоры на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано выиграли серебро, набрав 178,53 балла. В эти минуты разыгрываются медали в соревнованиях среди мужчин. На лёд с произвольной программой выйдут Николай Угожаев и Матвей Ветлугин.
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