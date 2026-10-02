Савосин, Самсонов и ещё 10 российских фигуристов получили нейтральный статус ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус нескольким российским фигуристам. Среди них — Роман Савосин и Даниил Самсонов.

Нейтральный статус получили:

Роман Савосин;

Лидия Плескачева;

Алиса Мильто;

Диана Мильто;

Артемий Маринин;

Вероника Яметова;

Валерия Лукашова;

Даниил Самсонов;

Николай Колесников;

Ильяс Халиуллин;

Илья Мальков;

Александр Мельников.

Напомним, Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до соревнований российских фигуристов в нейтральном статусе. С 1 по 3 октября в Батуми, Грузия, проходит турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy. Танцоры на льду Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано выиграли серебро, набрав 178,53 балла. В эти минуты разыгрываются медали в соревнованиях среди мужчин. На лёд с произвольной программой выйдут Николай Угожаев и Матвей Ветлугин.