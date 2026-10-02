Дарья Гримм и Григорий Родин выиграли ритм-танец на этапе юниорского ГП в Любляне

Немецкие фигуристы Дарья Гримм и Григорий Родин, выступающие в танцах на льду, выиграли ритмический танец на этапе юниорского Гран-при ISU в Любляне, Словения. Они получили от судей 67,02 балла.

Второе место заняли представители Франции Амбр Перрье-Жьянезини и Самюэль Блан-Клаперман, показавшие результат 64,84 балла. Тройку лидеров замкнули американцы Анета Вацлавикова и Уильям Лиссауэр – они набрали 64,73 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Любляна. Танцы на льду, ритм-танец

1. Дарья Гримм/Григорий Родин (Германия) — 67,02.

2. Амбр Перрье-Жьянезини/Самюэль Блан-Клаперман (Франция) — 64,84.

3. Анета Вацлавикова/Уильям Лиссауэр (США) — 64,73.