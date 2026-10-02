«Спросил Женю: «Кареты скорой будут?» Ягудин — об участии в шоу Медведевой

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказался об участии в шоу двукратной чемпионки мира российской фигуристки Евгении Медведевой.

«За 30 секунд до выхода со льда я чувствую аритмию. Я шучу! Главное, я спросил Женю Медведеву: «Кареты скорой будут?» Она говорит: «Лёш, на любых мероприятиях массовых есть кареты скорой помощи». Я отвечаю: «Ну всё, тогда я выхожу». Мы можем смеяться сколько угодно, но это правда тяжело, однако это такой кайф, который не перебить, наверное, ничем, кроме театра.

Что я чувствую на льду — страх. Лукавить не буду, у меня остался один-единственный трюк — чтобы все просто видели, что я не умер ещё, что двигаюсь. И один тулуп тройной! Вот это основная моя задача — прыгнуть свой сложновыполнимый тулуп. Тренироваться я не могу, потому что у меня очень болят колени. Отсюда, соответственно, нет натренированности. Здесь уже чисто на адреналине, а он пока в карманах есть, лежит», — передаёт слова Алексея Ягудина корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.