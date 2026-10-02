«Довольны». Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано — о серебре в Батуми

Серебряные призёры турнира Trialeti Trophy — 2026 в Батуми в танцах на льду российские фигуристы Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано прокомментировали показанный результат.

Пасечник: Не знаю, я и вчера, и сегодня сильно волновалась, но у меня была своя тактика. Я не хочу о ней распространяться, хочу оставить это при себе. Была определённая тактика, и я надеюсь, что она будет дальше меня направлять в нужное русло.

Волновалась я достаточно сильно, но не считаю, что это какая‑то помеха. Думаю, адреналин нужно уметь направлять в нужные ощущения, уметь им управлять, и у меня это получилось.

Ехалось достаточно легко, мы получали удовольствие. Мы взаимодействовали очень много друг с другом, прибавляли в эмоциях, глядя друг на друга, и подзаряжались энергией друг от друга.

Чиризано: Довольны больше, чем на контрольных прокатах. Слава богу, получилась поддержка. Ехалось не очень сложно, много моментов получилось проконтролировать. Иногда едешь, устал и думаешь: просто бы доехать и выжить в конце. Тут об этом не думал.

Пасечник: Мы поэтапно думали про каждый элемент, не было такого, что ты уже просто еле стоишь на ногах и думаешь: быстрее бы уже доехать. Каждый элемент контролировали, чувствовали и старались сделать максимально хорошо, а не просто как получится.

Чиризано: Рады, что набрали технический минимум