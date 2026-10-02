Медведева — о том, почему Кондратюка не было в её шоу: Марка позвали кататься в Мексику

Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему в её шоу не принял участия бронзовый призёр Олимпиады в командном турнире Марк Кондратюк.

«Состав такой, потому что все мои друзья. Я фигуристка, у меня много знакомых крутых фигуристов, поэтому почему бы и нет? Не то чтобы мы сидели и высчитывали кого-то. Просто позвали всех, как на дискотеку: кто смог, тот пришёл. Мой состав участников на сегодня зависел от подготовки к международке и к другим ледовым шоу. В Мексику позвали Марка Кондратюка, например, поэтому он не смог сегодня здесь откататься. Вроде изначально сказал «да», а потом как-то вот и «нет». Мы вообще с пониманием к этому относимся, потому что я сама была спортсменкой, знаю, что такое международка, и это важно», — передаёт слова Евгении Медведевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.