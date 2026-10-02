Медведева — о дне свадьбы: боялись не запомнить друг друга. Но всё прошло как в мечте!

Двукратная чемпиона мира российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, как прошла её свадьба с известным танцовщиком Ильдаром Гайнутдиновым.

«Всё прошло просто как в мечте! Честно говоря, я очень благодарна девчонкам-организаторам. Считаю, что мы выбрали самых лучших организаторов, которые избавили нас от всех хлопот абсолютно. И мы знали, что всё пройдёт классно, но не ожидали, чтобы настолько. И для нас самым-самым страшным сценарием была возможность, что нам вдруг придётся распыляться на кого-то, кроме друг друга. Мы боялись не запомнить друг друга в этот день. Но с нас сняли обязательства развлечения кого-то, поскольку у нас было много артистов приглашённых, которые создавали классную атмосферу. Сами ребята — приглашённые гости, 200 человек, которые умеют веселиться, и это классно. Поэтому мы были друг с другом и провели замечательно время, даже отдохнули. После штампа мы стали любить друг друга ещё больше», — передаёт слова Евгении Медведевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.