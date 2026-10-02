Матвей Ветлугин выступил с произвольной программой на Trialeti Trophy в Батуми

Российский фигурист Матвей Ветлугин выступил с произвольной программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате фигурист исполнил четверные лутц и флип, коснулся рукой льда на тройном тулупе, приземлил каскад из тройных лутца и риттбергера, выполнил тройной флип, а также с помаркой приземлил секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей. Он получил от судей суммарно за два проката 219,94 балла и занял промежуточное первое место.

Помимо Ветлугина, из россиян с произвольной программой выступит Николай Угожаев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.