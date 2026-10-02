15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Матвей Ветлугин выступил с произвольной программой на Trialeti Trophy в Батуми

Матвей Ветлугин выступил с произвольной программой на Trialeti Trophy в Батуми
Комментарии

Российский фигурист Матвей Ветлугин выступил с произвольной программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате фигурист исполнил четверные лутц и флип, коснулся рукой льда на тройном тулупе, приземлил каскад из тройных лутца и риттбергера, выполнил тройной флип, а также с помаркой приземлил секвенцию из тройного лутца и двух двойных акселей. Он получил от судей суммарно за два проката 219,94 балла и занял промежуточное первое место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Произвольная программа
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
262.65
2
Николай Угожаев
Россия
236.41
3
Михаил Селевко
Эстония
227.74

Помимо Ветлугина, из россиян с произвольной программой выступит Николай Угожаев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.

Материалы по теме