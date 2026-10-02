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Медведева — о восстановлении после операции: самое главное, чтобы шрамы не болели

Медведева — о восстановлении после операции: самое главное, чтобы шрамы не болели
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Двукратный серебряный призёр Олимпиады 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева высказалась о восстановлении после операции на стопы.

«Всё проходит своим чередом. Для полного восстановления мне требуется полгода. У меня прошло чуть больше трёх месяцев, это пока что маловато для такой серьёзной операции. Но мне самое главное, чтобы шрамы не болели. Когда они перестали болеть и я спокойно влезла в коньки, то всё стало хорошо. Пока что мне ещё ударную нагрузку нельзя, потому что связки, кости. Прохожу реабилитацию по четыре раза в неделю с врачом. Но вообще очень рада, что решилась», — передаёт слова Евгении Медведевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

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