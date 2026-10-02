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Николай Угожаев с четырьмя квадами откатал ПП на «челленджере» в Грузии

Николай Угожаев с четырьмя квадами откатал ПП на «челленджере» в Грузии
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Российский фигурист Николай Угожаев выступил с произвольной программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате он исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, сольные четверные тулуп, флип и лутц, сделал «бабочку» на тройном акселе, вместе с которым в секвенции исполнил два двойных акселя. Заключительным прыжком фигурист исполнил тройной лутц. За два проката суммарно он получил от судей 236,41 балла и уверенно занял промежуточное первое место.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Произвольная программа
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
262.65
2
Николай Угожаев
Россия
236.41
3
Михаил Селевко
Эстония
227.74

Ранее с произвольной программой из россиян выступил Матвей Ветлугин, получивший от судей 219,94. После выступления Угожаева он занимает второе место.

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