Николай Угожаев с четырьмя квадами откатал ПП на «челленджере» в Грузии

Российский фигурист Николай Угожаев выступил с произвольной программой на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. В прокате он исполнил каскад из четверного лутца и тройного тулупа, сольные четверные тулуп, флип и лутц, сделал «бабочку» на тройном акселе, вместе с которым в секвенции исполнил два двойных акселя. Заключительным прыжком фигурист исполнил тройной лутц. За два проката суммарно он получил от судей 236,41 балла и уверенно занял промежуточное первое место.

Ранее с произвольной программой из россиян выступил Матвей Ветлугин, получивший от судей 219,94. После выступления Угожаева он занимает второе место.