Николай Угожаев завоевал серебро на «челленджере» в Грузии, Ника Эгадзе победил

Российский фигурист Николай Угожаев стал серебряным призёром турнира серии «Челленджер» Trialeti Trophy — 2026 в Грузии. За два проката он получил от судей 236,41 балла.
Победителем турнира среди мужчин стал грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, с результатом 262,65. Тройку призёров замкнул представитель Эстонии Михаил Селевко – он набрал 227,74 балла. Ещё один россиянин, Матвей Ветлугин, занял четвёртое место (219,94).
Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Одиночное катание, мужчины. Итоговые результаты
1. Ника Эгадзе (Грузия) — 262,65 балла.
2. Николай Угожаев (Россия) — 236,41.
3. Михаил Селевко (Эстония) — 227,74.
4. Матвей Ветлугин (Россия) — 219,94.
5. Кирилл Марсак (Украина) — 216,61.
6. Лусиус Казанецки (США) — 210,60.