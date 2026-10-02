Николай Угожаев завоевал серебро на «челленджере» в Грузии, Ника Эгадзе победил

Российский фигурист Николай Угожаев стал серебряным призёром турнира серии «Челленджер» Trialeti Trophy — 2026 в Грузии. За два проката он получил от судей 236,41 балла.

Победителем турнира среди мужчин стал грузинский фигурист Ника Эгадзе, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе, с результатом 262,65. Тройку призёров замкнул представитель Эстонии Михаил Селевко – он набрал 227,74 балла. Ещё один россиянин, Матвей Ветлугин, занял четвёртое место (219,94).

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Одиночное катание, мужчины. Итоговые результаты

1. Ника Эгадзе (Грузия) — 262,65 балла.

2. Николай Угожаев (Россия) — 236,41.

3. Михаил Селевко (Эстония) — 227,74.

4. Матвей Ветлугин (Россия) — 219,94.

5. Кирилл Марсак (Украина) — 216,61.

6. Лусиус Казанецки (США) — 210,60.