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Гуменник — о похвале от Малинина: нет ничего лучше, чем услышать такое от Бога четверных

Гуменник — о похвале от Малинина: нет ничего лучше, чем услышать такое от Бога четверных
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Чемпион России и участник Олимпийских игр 2026 года в Милане Пётр Гуменник отреагировал на похвалу от трёхкратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Ильи Малинина.

Ранее Малинин рассказал, что восхищается прогрессом Гуменника и ждёт встречи с ним на международных турнирах.

«Это было очень приятно. Наверное, ничего лучше нет, чем получить похвалу от Бога четверных. Это и вдохновляет, и просто поднимает настроение. Так что спасибо большое за такие тёплые слова», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

На Олимпиаде в Милане Гуменник занял шестое место. Малинин шёл первым после короткой программы, но занял итоговые восьмое место, допустив несколько ошибок в ПП.

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