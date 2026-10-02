Гуменник — о похвале от Малинина: нет ничего лучше, чем услышать такое от Бога четверных

Чемпион России и участник Олимпийских игр 2026 года в Милане Пётр Гуменник отреагировал на похвалу от трёхкратного чемпиона мира по фигурному катанию американца Ильи Малинина.

Ранее Малинин рассказал, что восхищается прогрессом Гуменника и ждёт встречи с ним на международных турнирах.

«Это было очень приятно. Наверное, ничего лучше нет, чем получить похвалу от Бога четверных. Это и вдохновляет, и просто поднимает настроение. Так что спасибо большое за такие тёплые слова», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

На Олимпиаде в Милане Гуменник занял шестое место. Малинин шёл первым после короткой программы, но занял итоговые восьмое место, допустив несколько ошибок в ПП.