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Медведева — об операции на обе стопы: думала, что в коньки не влезу больше никогда

Медведева — об операции на обе стопы: думала, что в коньки не влезу больше никогда
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 фигуристка Евгения Медведева рассказала, что тяжело восстанавливалась после операции на стопы, которую перенесла в этом году.

«Я не думала, что мне будет так страшно снова выходить на на лёд. Честно говоря, после операции вообще думала, что в коньки не влезу больше никогда. Восстановление было, конечно, будь здоров. Ну, мне повезло», — передаёт слова Евгении Медведевой корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Сегодня, 2 октября, в Москве проходит ледовое шоу Медведевой с тематикой дискотеки 90-х. В нём принимают участие титулованные фигуристы: Елизавета Туктамышева, Виктория Синицына/Никита Кацалапов, Аделина Сотникова, Алексей Ягудин и многие другие.

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