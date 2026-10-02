Гуменник — о ЧР-2027: план-максимум — занять первое место, чтобы поехать на Европу, мир

Участник Олимпийских игр 2026 года российский фигурист Пётр Гуменник назвал победу на чемпионате России — 2027 грандиозной целью.

«Собираюсь выступить на Гран-при России, помимо турнира в Казахстане. Ну и самый важный старт в этом сезоне — это чемпионат России. Он в любом сезоне самый важный, как минимум нужно попадать в сборную, хорошо бы и в призы попасть. Ну и план-максимум, который сложно достижим, потому что у нас большая конкуренция в сборной… Занять первое место, чтобы поехать на Европу, на мир. Так что это, конечно, очень грандиозная цель, но я её могу себе хотя бы поставить», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

В прошлом сезоне-2025/2026 Пётр завоевал титул чемпиона России. На Олимпиаде в Милане он стал единственным представителем России в мужском одиночном катании и занял шестое место.