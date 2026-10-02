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«Остаюсь верен банану». Гуменник — о стратегии, ставшей мемом

«Остаюсь верен банану». Гуменник — о стратегии, ставшей мемом
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Российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, что остаётся верен своей стратегии есть бананы перед соревнованиями.

«Я думаю, не стоит отходить от работающей стратегии, поэтому я остаюсь верен банану. Вот даже сегодня у нас в раздевалке была большая куча бананов, которые я планомерно уничтожал», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

В прошлом сезоне-2025/2026 Пётр выиграл чемпионат России. На Олимпиаде 2026 года он стал единственным представителем России в мужском одиночном катании и занял шестое место. В октябре Гуменник выступит на турнире серии «Челленджер» мемориал Дениса Тена в Казахстане.

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