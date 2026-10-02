Гуменник высказался о предстоящем участии в «челленджере» в Казахстане

Чемпион России, трёхкратный победитель финала Гран-при России, участник Олимпийских игр в Милане фигурист Пётр Гуменник рассказал об ожиданиях от предстоящего «челленджера» в Казахстане, который пройдёт с 7 по 10 октября в Алма-Ате.

«На Казахстан планы грандиозные — сделать всё максимально хорошо. Насколько это получится, конечно, неизвестно, но я со своей стороны постараюсь сделать максимум», — передаёт слова Петра Гуменника корреспондент «Чемпионата» Маргарита Сальникова.

Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе. Помимо Гуменника, из российских одиночников выступят Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин.