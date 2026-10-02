«Наплевать». Ветлугин — о негативе в соцсетях про смену программ на каждый турнир

Российский фигурист Матвей Ветлугин, занявший четвёртое место на турнире Trialeti Trophy в Грузии, прокомментировал свой результат.

«Тяжеловато. Устал. Может быть, из-за двух турниров подряд, не знаю. Хочется отдохнуть. Поэтому не вышел на утреннюю тренировку.

Комментарии в соцсетях? Наплевать. Те костюмы, из которых я вырос, нужно делать новые. А то, во что влезаю, мне кажется, нет необходимости видоизменять. Бюджет не бесконечный.

Вчера побольше волновался, чем сегодня. Эта программа посложнее, чем предыдущая, которую я катал. Она значительно легче в исполнении.

Несмотря на это, могу себя сегодня пожурить за одну глобальную ошибку — это неудавшийся четверной тулуп, который также по непонятным для меня причинам