«Начало положено». Угожаев — о серебре на турнире в Батуми

Российский фигурист Николай Угожаев прокомментировал выступление на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Спортсмен стал вторым с результатом 236,41 балла.

«Рад, что всё прошло хорошо. Четверные получились, аксель не получился — ладно, будем работать дальше. Положительные эмоции. Рад, что всё закончилось. Очень непривычно выступать так поздно. Давно такого не было.

Всегда если поздно, то в шесть-семь вечера, но не в 10. Это добавляет сложности, тренировка была в 12, старт — в девять. Что делать девять часов? Это добавляло сложности, но пойдёт. Так тоже нужно уметь выступать.

Рад, что больше очков в мировом рейтинге будет. Да, 150‑е места, но начало положено, раньше вообще никакого не было. Тут уже хотя бы хоть какое‑то место», — передаёт слова Угожаева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.