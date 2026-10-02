«Турнир запомнится судейством». Вайцеховская — о выступлении Эгадзе на Trialeti Trophy

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление чемпиона Европы грузинского фигуриста Ники Эгадзе на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

Эгадзе уверенно выиграл золото, набрав 262,65 балла. Вторым стал российский фигурист Николай Угожаев с результатом 236,41 балла. Тройку призёров замкнул представитель Эстонии Михаил Селевко (227,74).

«Выиграть при таком прокате почти 30 баллов у второго места… Думаю, грузинский турнир именно судейством и запомнится», – написала Елена Вайцеховская в своём телеграм-канале.