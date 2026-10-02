15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Турнир запомнится судейством». Вайцеховская — о выступлении Эгадзе на Trialeti Trophy

«Турнир запомнится судейством». Вайцеховская — о выступлении Эгадзе на Trialeti Trophy
Комментарии

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала выступление чемпиона Европы грузинского фигуриста Ники Эгадзе на турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия.

Эгадзе уверенно выиграл золото, набрав 262,65 балла. Вторым стал российский фигурист Николай Угожаев с результатом 236,41 балла. Тройку призёров замкнул представитель Эстонии Михаил Селевко (227,74).

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Произвольная программа
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
262.65
2
Николай Угожаев
Россия
236.41
3
Михаил Селевко
Эстония
227.74

«Выиграть при таком прокате почти 30 баллов у второго места… Думаю, грузинский турнир именно судейством и запомнится», – написала Елена Вайцеховская в своём телеграм-канале.