15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Тайский фигурист Хиро Кевтатхип выиграл первое в истории страны золото ЮГП ISU

Тайский фигурист Хиро Кевтатхип выиграл первое в истории страны золото ЮГП ISU
Комментарии

Тайский фигурист Хиро Кевтатхип стал победителем этапа юниорского Гран-при ISU в Любляне, Словения. Он получил от судей за два проката 233,73 балла и выиграл первое в истории своей страны золото на международном юниорском Гран-при.

Фигурное катание. Юниорский гран-при ISU-2026/27. Этап 6, Любляна, Словения
Юноши. Произвольная программа
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Хиро Кевтатхип
Таиланд
233.73
2
Чэ Кын Ли
Южная Корея
228.75
3
Таига Нисино
Япония
227.28

Второе место занял представитель Кореи Чэ Кын Ли с результатом 228,75. Тройку призёров замкнул японец Таига Нисино — он набрал 227,28 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Любляна. Одиночное катание, юноши. Итоговые результаты

1. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 233,73 балла.

2. Чэ Кын Ли (Корея) — 228,75.

3. Таига Нисино (Япония) — 227,28.

4. Никита Шейко (Израиль) — 217,05.

5. Гион Шмид (Швейцария) — 191,89.

6. Илья Нестеров (Эстония) — 191,14.

Материалы по теме