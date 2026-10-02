Тайский фигурист Хиро Кевтатхип выиграл первое в истории страны золото ЮГП ISU

Тайский фигурист Хиро Кевтатхип стал победителем этапа юниорского Гран-при ISU в Любляне, Словения. Он получил от судей за два проката 233,73 балла и выиграл первое в истории своей страны золото на международном юниорском Гран-при.

Второе место занял представитель Кореи Чэ Кын Ли с результатом 228,75. Тройку призёров замкнул японец Таига Нисино — он набрал 227,28 балла.

Фигурное катание. Этап Гран-при ISU среди юниоров, Любляна. Одиночное катание, юноши. Итоговые результаты

1. Хиро Кевтатхип (Таиланд) — 233,73 балла.

2. Чэ Кын Ли (Корея) — 228,75.

3. Таига Нисино (Япония) — 227,28.

4. Никита Шейко (Израиль) — 217,05.

5. Гион Шмид (Швейцария) — 191,89.

6. Илья Нестеров (Эстония) — 191,14.