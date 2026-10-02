Trialeti Trophy — 2026, Батуми: результаты «челленджера» 2 октября

Сегодня, 2 октября, в Батуми, Грузия, продолжился турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты коротких программ в парном катании, а также были разыграны медали в танцах на льду и среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов в пятницу.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Результаты соревнований 2 октября

Спортивные пары, короткая программа:

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 80,01 балла.

2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) – 74,00.

3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,48.

4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 68,23.

Танцы на льду, итоговые результаты:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 208,67 балла.

2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) – 178,53.

3. Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия) – 165,72.

…

6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) – 162,69.

…

13. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) – 145,78.

Мужчины, итоговые результаты:

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 262,65 балла.

2. Николай Угожаев (Россия) – 236,41.

3. Михаил Селевко (Эстония) – 227,74.

4. Матвей Ветлугин (Россия) – 219,94.