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Trialeti Trophy — 2026, Батуми: результаты «челленджера» 2 октября

Trialeti Trophy — 2026, Батуми: результаты «челленджера» 2 октября
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Сегодня, 2 октября, в Батуми, Грузия, продолжился турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня состоялись прокаты коротких программ в парном катании, а также были разыграны медали в танцах на льду и среди мужчин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прокатов в пятницу.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Результаты соревнований 2 октября

Спортивные пары, короткая программа:

1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 80,01 балла.
2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) – 74,00.
3. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,48.
4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) – 68,23.

Танцы на льду, итоговые результаты:

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Грузия) – 208,67 балла.
2. Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано (Россия) – 178,53.
3. Мария Игнатьева/Даниил Семко (Венгрия) – 165,72.

6. Елизавета Шичина/Павел Дрозд (Россия) – 162,69.

13. Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов (Россия) – 145,78.

Мужчины, итоговые результаты:

1. Ника Эгадзе (Грузия) – 262,65 балла.
2. Николай Угожаев (Россия) – 236,41.
3. Михаил Селевко (Эстония) – 227,74.
4. Матвей Ветлугин (Россия) – 219,94.

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