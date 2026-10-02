15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Где, если не здесь, пробовать четверной лутц». Чемпион Европы Эгадзе — о турнире в Батуми

«Где, если не здесь, пробовать четверной лутц». Чемпион Европы Эгадзе — о турнире в Батуми
Комментарии

Чемпион Европы, победитель Trialeti Trophy — 2026 в Батуми грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал свой результат.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Мужчины. Произвольная программа
02 октября 2026, пятница. 19:30 МСК
Окончено
1
Ника Эгадзе
Грузия
262.65
2
Николай Угожаев
Россия
236.41
3
Михаил Селевко
Эстония
227.74

«Подумал, где, если не здесь, попробовать четверной лутц. На Гран‑при пробовать будет поздно, там уже нужно делать. Попробовал, мне кажется, достаточно удачно всё получилось. Вторая половина пошла не по плану. Хотя на тренировках вторая половина всегда была хорошо отточена. Даже если в первой половине что‑то не получилось, старался вторую доделать на плюсы.

Сегодня что‑то пошло не по плану. Ничего страшного. Приеду и буду продолжать накатывать программы. Добавлять хореографию, вращения. Над этим нужно работать и улучшаться, чтобы показывать результаты повыше.

Не устал физически — очень легко даются программы в этом году. Начал заниматься с Диего из группы Бенуа Ришо — он мне очень помог функционально, физически. Мне кажется, мне это пойдёт на пользу, мы пока занимаемся полтора месяца, так что дальше будет ещё лучше. В прошлом году было очень тяжело эмоционально. В этом году — очень легко. Я выходил и просто получал удовольствие. Где‑то что‑то не получалось, но это фигурное катание, первый старт в сезоне. Так что надо просто больше работать.