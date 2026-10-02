«Где, если не здесь, пробовать четверной лутц». Чемпион Европы Эгадзе — о турнире в Батуми

Чемпион Европы, победитель Trialeti Trophy — 2026 в Батуми грузинский фигурист Ника Эгадзе прокомментировал свой результат.

«Подумал, где, если не здесь, попробовать четверной лутц. На Гран‑при пробовать будет поздно, там уже нужно делать. Попробовал, мне кажется, достаточно удачно всё получилось. Вторая половина пошла не по плану. Хотя на тренировках вторая половина всегда была хорошо отточена. Даже если в первой половине что‑то не получилось, старался вторую доделать на плюсы.

Сегодня что‑то пошло не по плану. Ничего страшного. Приеду и буду продолжать накатывать программы. Добавлять хореографию, вращения. Над этим нужно работать и улучшаться, чтобы показывать результаты повыше.

Не устал физически — очень легко даются программы в этом году. Начал заниматься с Диего из группы Бенуа Ришо — он мне очень помог функционально, физически. Мне кажется, мне это пойдёт на пользу, мы пока занимаемся полтора месяца, так что дальше будет ещё лучше. В прошлом году было очень тяжело эмоционально. В этом году — очень легко. Я выходил и просто получал удовольствие. Где‑то что‑то не получалось, но это фигурное катание, первый старт в сезоне. Так что надо просто больше работать.