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«Испытал лёгкий шок». Слюсаренко — об уходе Метёлкиной и Берулавы из его группы в Перми

«Испытал лёгкий шок». Слюсаренко — об уходе Метёлкиной и Берулавы из его группы в Перми
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Российский тренер по фигурному катанию Павел Слюсаренко, сотрудничающий со спортивными парами, рассказал, как произошёл уход чемпионов Европы Анастасии Метёлкиной и Луки Берулавы из его группы в штаб Этери Тутберидзе. Фигуристы выступают за Грузию.

— Насколько ожидаемой для вас стала новость, что Метёлкина и Берулава намерены сменить тренерский штаб, и когда именно спортсмены вам об этом сообщили?
— В мае мне позвонил Лука и сообщил, что они покидают наш тренерский штаб. Естественно, испытал лёгкий шок, потому что я был не готов к такому повороту событий, тем более после столь удачного для Насти и Луки последнего сезона. Но если ребята решили что-то поменять в своей спортивной жизни, я могу только пожелать им успеха, — приводит слова Слюсаренко «RT на русском».

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