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Trialeti Trophy — 2026, Батуми: расписание «челленджера» 3 октября

Trialeti Trophy — 2026, Батуми: расписание «челленджера» 3 октября
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Сегодня, 3 октября, в Батуми, Грузия, завершится турнир серии «Челленджер» Trialeti Trophy с участием российских фигуристов. В рамках соревновательного дня запланированы прокаты произвольных программ в парном катании и в женском одиночно катании. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием прокатов в субботу.

Фигурное катание. Турнир Trialeti Trophy — 2026, Батуми. Расписание соревнований 3 октября:

  • 14:00 — Спортивные пары. Произвольная программа.
  • 16:30 — Женщины. Произвольная программа.

Соревнования в прямом эфире покажет Okko. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Напомним, отечественные фигуристы допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

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