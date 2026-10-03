Юниорский Гран-при ISU в Любляне: расписание на 3 октября

Сегодня, 3 октября в Любляне, Словения, завершится шестой этап серии юниорского Гран-при ISU. В рамках соревновательного дня спортсмены выступят в двух дисциплинах: женском одиночном катании и в танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований на субботу.

Фигурное катание. Шестой этап юниорского Гран-при ISU в Любляне. Расписание на 3 октября (время московское):

13:00. Танцы на льду. Произвольный танец;

16:10. Девушки. Произвольная программа.

Ранее выступление в Любляне завершили юноши. Победу на этапе одержал представитель Таиланда Хиро Кевтатхип с результатом 233,73 балла. Российские фигуристы участия в шестом этапе не принимают.