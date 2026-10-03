Trialeti Trophy — 2026, Батуми: онлайн-трансляция прокатов Петросян, Мишиной/Галлямова

Сегодня, 3 октября, в Батуми, Грузия, завершится турнир серии «Челленджер» с участием российских фигуристов Trialeti Trophy — 2026. Россияне выступают во всех четырёх видах. В третий день соревнований первыми на лёд с произвольными программами выйдут спортивные пары, за ними спортсмены выступят с произвольными программами женщины.

В России турнир официально покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Ранее медали разыграли в мужском одиночном катании и танцах на льду. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.