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Trialeti Trophy — 2026, Батуми: онлайн-трансляция прокатов Петросян, Мишиной/Галлямова

Trialeti Trophy — 2026, Батуми: онлайн-трансляция прокатов Петросян, Мишиной/Галлямова
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Сегодня, 3 октября, в Батуми, Грузия, завершится турнир серии «Челленджер» с участием российских фигуристов Trialeti Trophy — 2026. Россияне выступают во всех четырёх видах. В третий день соревнований первыми на лёд с произвольными программами выйдут спортивные пары, за ними спортсмены выступят с произвольными программами женщины.

В России турнир официально покажет Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Также за развитием событий можно будет следить в Матч-центре «Чемпионата».

Ранее медали разыграли в мужском одиночном катании и танцах на льду. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.

Календарь турнира в Батуми
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