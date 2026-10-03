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Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 3 октября

Trialeti Trophy — 2026, Батуми: время выхода на лёд российских фигуристов 3 октября
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Сегодня, 3 октября, в Батуми, Грузия, завершается международный турнир категории «Челленджер» Trialeti Trophy с участием россиян. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием выхода на лёд российских фигуристов.

Фигурное катание. Trialeti Trophy — 2026. Порядок выхода на лёд российских фигуристов 3 октября (время московское)

Спортивные пары:

14:35 — Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев;
14:43 — Анастасия Мишина/Александр Галлямов;
14:50 — Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков.

Женщины:

18:19 — Аделия Петросян;
18:34 — Анна Фролова.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.

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