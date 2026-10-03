Мишина и Галлямов чисто исполнили прогон ПП на тренировке в Батуми

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, чисто откатали произвольную программу перед стартом заключительного дня «челленджера» в Батуми. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

В прогоне произвольной программы Мишина и Галлямов прыгнули каскад тройной сальхов — ойлер — тройной сальхов и сольный тройной тулуп. Их тренировка длилась около 20 минут — спортсмены завершили её за 10 минут до окончания.

После короткой программы Мишина и Галлямов занимают третье место с 73,48 балла в активе. Лидируют представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (80,01).