Аделия Петросян обновила костюм для произвольной программы к турниру в Грузии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян обновила костюм для произвольной программы к «челленджеру» в Батуми, Грузия. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

На контрольных прокатах сборной России Петросян выступала в комбинезоне. Напомним, в произвольной программе Аделия воплощает образ Арьи Старк из сериала «Игра престолов».

На турнире в Грузии по итогам короткой программы Петросян занимает четвёртое место. Её выступление судьи оценили в 68,42 балла. С произвольной программой фигуристка выступит сегодня, 3 октября. Начало выступлений в женском одиночном катании запланировано на 16:30 мск.