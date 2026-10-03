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Аделия Петросян обновила костюм для произвольной программы к турниру в Грузии

Аделия Петросян обновила костюм для произвольной программы к турниру в Грузии
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян обновила костюм для произвольной программы к «челленджеру» в Батуми, Грузия. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

На контрольных прокатах сборной России Петросян выступала в комбинезоне. Напомним, в произвольной программе Аделия воплощает образ Арьи Старк из сериала «Игра престолов».

На турнире в Грузии по итогам короткой программы Петросян занимает четвёртое место. Её выступление судьи оценили в 68,42 балла. С произвольной программой фигуристка выступит сегодня, 3 октября. Начало выступлений в женском одиночном катании запланировано на 16:30 мск.

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