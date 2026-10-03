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Аделия Петросян с ошибками исполнила ПП на тренировке на турнире в Грузии

Аделия Петросян с ошибками исполнила ПП на тренировке на турнире в Грузии
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Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку перед произвольной программой на «челленджере» в Батуми, Грузия. Спортсменка исполнила тройной лутц, тройной сальхов, каскад тройной риттбергер — двойной тулуп, упала на тройном флипе и выполнила двойной флип. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Женщины. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 16:30 МСК
Окончено
1
Нина Петрыкина
Эстония
205.94
2
Аделия Петросян
Россия
204.16
3
Анна Фролова
Россия
203.21

На турнире в Грузии по итогам короткой программы Петросян занимает четвёртое место. Её выступление судьи оценили в 68,42 балла. С произвольной программой фигуристка выступит сегодня, 3 октября. Начало выступлений в женском одиночном катании запланировано на 16:30 мск.

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