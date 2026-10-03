Аделия Петросян с ошибками исполнила ПП на тренировке на турнире в Грузии

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян провела тренировку перед произвольной программой на «челленджере» в Батуми, Грузия. Спортсменка исполнила тройной лутц, тройной сальхов, каскад тройной риттбергер — двойной тулуп, упала на тройном флипе и выполнила двойной флип. Об этом с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Рацкевич.

На турнире в Грузии по итогам короткой программы Петросян занимает четвёртое место. Её выступление судьи оценили в 68,42 балла. С произвольной программой фигуристка выступит сегодня, 3 октября. Начало выступлений в женском одиночном катании запланировано на 16:30 мск.