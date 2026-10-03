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Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с падением выступили в ПП на турнире в Грузии

Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев с падением выступили в ПП на турнире в Грузии
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Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, исполнили произвольную программу на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. За своё выступление спортсмены получили от судей 116,83 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Они выполнили комбинацию тройной сальхов — двойной аксель, тройную подкрутку (третий уровень), тройной тулуп, выброс тройной лутц, выброс тройной риттбергер (падение). По сумме двух программ спортсмены получили 185,06 балла.

В качестве их музыкальной основы в ПП были выбраны мелодии из фильма «Приведение».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.

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