Мишина и Галлямов выступили с произвольной программой на турнире в Грузии

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, исполнили произвольную программу на турнире Trialeti Trophy в Батуми. За своё выступление они получили 132,83 балла.

Спортсмены выполнили каскад тройной сальхов — тройной сальхов, тройной тулуп, тройную подкрутку (третий уровень), выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер. По сумме двух программ россияне получили 206,31 балла.

После короткой программы Мишина и Галлямов занимают третье место с 73,48 балла в активе. Лидируют представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (80,01).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.