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Чикмарёва и Янченков завершили выступления российских пар на турнире в Грузии

Чикмарёва и Янченков завершили выступления российских пар на турнире в Грузии
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Российские фигуристы Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков последними из российских пар выступили в произвольной программе на турнире Trialeti Trophy в Батуми. Они получили от судей 122,63 балла. По сумме двух программ спортсмены набрали 196,63 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Чикмарёва и Янченков исполнили сальхов («бабочка» у Екатерины) в комбинации с двойным акселем, тройную подкрутку (третий уровень), выброс тройной флип, двойной тулуп («бабочка» у Екатерины, касание рукой льда у Матвея), выброс тройной риттбергер. После короткой программы спортсмены занимали второе место. По итогам произвольной программы их опередила пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию турнира. Все российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.

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