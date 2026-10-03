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Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали серебряными призёрами турнира в Грузии

Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали серебряными призёрами турнира в Грузии
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Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, заняли второе место на турнире Trialeti Trophy в Батуми. По сумме двух программ они получили от судей 206,31 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (215,83). Тройку призёров замкнули ещё одни представители России Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63).

Фигурное катание. Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Спортивные пары. Итоговое положение:

  1. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 215,83 балла.
  2. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 206,31.
  3. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) — 196,63.
  4. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) — 185,06.
  5. Кейти Макбит/Балаж Надь (США) — 159,34.
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