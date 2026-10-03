Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали серебряными призёрами турнира в Грузии

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, заняли второе место на турнире Trialeti Trophy в Батуми. По сумме двух программ они получили от судей 206,31 балла.

Победу одержали спортсмены из Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава (215,83). Тройку призёров замкнули ещё одни представители России Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (196,63).

Фигурное катание. Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Спортивные пары. Итоговое положение:

Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 215,83 балла. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) — 206,31. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков (Россия) — 196,63. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Россия) — 185,06. Кейти Макбит/Балаж Надь (США) — 159,34.