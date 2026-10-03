Фигуристы Мухортова и Евгеньев отреагировали на четвёртое место на турнире в Грузии

Российские фигуристы Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, выступающие в парном катании, отреагировали на четвёртое место, которое они заняли по итогам выступления на турнире Trialeti Trophy в Батуми, Грузия. Фигуристы набрали 185,06 балла в сумме двух программ.

Мухортова: Чуть-чуть расстроены, потому что начали хорошо, достойно сделали первые четыре элемента. Казалось бы, чистый прокат в кармане…

Евгеньев: Сложность для нас видится основная в первых четырех элементах, а тут сделали и не сказать, что расслабились. Ехали до выброса очень воодушевлённо и хорошо.

Мухортова: Как будто чуть-чуть желания было больше, чем техники. Но в целом, прокат хороший. Идём по нарастающей.

Евгеньев: Алексей [Тихонов] сказал, что эти соревнования вполне себе, но давайте будем честны, мы хотели побороться за призовое место, но мы будем объективны, при чистых прокатах и прочих равных мы пока проигрываем тем.

Мухортова: Проигрываем качеством исполнения.

Евгеньев: Это показала короткая программа, когда уровни у нас с ребятами почти одинаковые на элементах, при этом мы проиграли чисто надбавками и компонентами, что для нас удивительно. Но мы видим причину этого в недостатке скорости. Поэтому коль так вышло, что получились