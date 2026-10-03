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Фото: реакция Мишиной и Галлямова на баллы в ПП на турнире в Грузии

Фото: реакция Мишиной и Галлямова на баллы в ПП на турнире в Грузии
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Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, отреагировали на баллы за произвольную программу на турнире Trialeti Trophy в Батуми. Судьи оценили выступление россиян в 132,83 балла.

Фигурное катание. Trialeti Trophy. Батуми, Грузия
Спортивные пары. Произвольная программа
03 октября 2026, суббота. 14:00 МСК
Окончено

Фото: Скриншот из трансляции

Спортсмены выполнили каскад тройной сальхов — тройной сальхов, тройной тулуп, тройную подкрутку (третий уровень), выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер. По сумме двух программ россияне получили 206,31 балла. По итогам соревнований Мишина и Галлямов заняли второе место, уступив представителям Грузии Анастасии Метёлкиной и Луке Берулаве (215,83).

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