Фото: реакция Мишиной и Галлямова на баллы в ПП на турнире в Грузии

Чемпионы мира и Европы, обладатели двух бронзовых медалей Олимпийских игр — 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, отреагировали на баллы за произвольную программу на турнире Trialeti Trophy в Батуми. Судьи оценили выступление россиян в 132,83 балла.

Фото: Скриншот из трансляции

Спортсмены выполнили каскад тройной сальхов — тройной сальхов, тройной тулуп, тройную подкрутку (третий уровень), выброс тройной флип, выброс тройной риттбергер. По сумме двух программ россияне получили 206,31 балла. По итогам соревнований Мишина и Галлямов заняли второе место, уступив представителям Грузии Анастасии Метёлкиной и Луке Берулаве (215,83).